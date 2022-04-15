НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышла финальная серия «Обоюдного согласия»

Источник:
Sibnet.ru
362 0
Фото: © кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Первый сезон сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики полностью вышел в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал «Обоюдное согласие» рассказывает о 29-летней учительнице Анне Федоровой в провинциальном городе, которая заявляет о групповом изнасиловании. Дело становится резонансным, поскольку среди обвиняемых — известный бизнесмен и чиновник. Более того, это друзья Федоровой, она добровольно с ними отдыхала и была пьяна.

Расследуя дело об изнасиловании, следователь выясняет много противоречивых подробностей. А Анна оказывается в центре обсуждения и осуждения.

Финальная серия раскрывает правду: было ли изнасилование или Анна Федорова сводила личные счеты с друзьями.

Главные роли в «Обоюдном согласии» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Шамиль Хаматов, Алла Михеева, Мария Голубкина и Федор Лавров.

Еще по теме
Белка из «Ледникового периода» съела желудь
Как «Титаник»: фильмы с похожим сюжетом
Фильм «Подельники» про физрука из тайги стал главной премьерой недели
Фильм «Любовь и голуби» выйдет в прокат в новом качестве
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
54
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
47
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
36
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео