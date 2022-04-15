Вышла финальная серия «Обоюдного согласия»

Первый сезон сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики полностью вышел в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал «Обоюдное согласие» рассказывает о 29-летней учительнице Анне Федоровой в провинциальном городе, которая заявляет о групповом изнасиловании. Дело становится резонансным, поскольку среди обвиняемых — известный бизнесмен и чиновник. Более того, это друзья Федоровой, она добровольно с ними отдыхала и была пьяна.

Расследуя дело об изнасиловании, следователь выясняет много противоречивых подробностей. А Анна оказывается в центре обсуждения и осуждения.

Финальная серия раскрывает правду: было ли изнасилование или Анна Федорова сводила личные счеты с друзьями.

Главные роли в «Обоюдном согласии» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Шамиль Хаматов, Алла Михеева, Мария Голубкина и Федор Лавров.