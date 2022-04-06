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HBO снимет два новых сериала по «Шерлоку Холмсу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Новые сериалы по франшизе «Шерлок Холмс» Гая Ричи снимет стрим-сервис HBO Max, разработка проектов уже началась.

Роберт Дауни-младший, сыгравший в фильме Шерлока Холмса, выступит в качестве продюсера, пишет Variety. Будет ли он сниматься в сериале — не сообщается.

Сериалы расскажут об одном из персонажей, которые появятся в «Шерлоке Холмсе 3». Дата премьеры фильма пока неизвестна, хотя ранее была назначена на декабрь 2021 года.

Первая часть «Шерлока Холмса» Ричи вышла в 2009 году. Главные роли в фильме также сыграли Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс. Картина заслужила положительные отзывы критиков и получила награду «Золотой глобус».

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