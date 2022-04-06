HBO снимет два новых сериала по «Шерлоку Холмсу»

Фото: © кадр из фильма «Шерлок Холмс»
Новые сериалы по франшизе «Шерлок Холмс» Гая Ричи снимет стрим-сервис
HBO Max, разработка проектов уже началась.
Роберт Дауни-младший, сыгравший в фильме Шерлока Холмса,
выступит в качестве продюсера, пишет Variety. Будет ли он сниматься в сериале —
не сообщается.
Сериалы расскажут об одном из персонажей, которые
появятся в «Шерлоке Холмсе 3». Дата премьеры фильма пока неизвестна,
хотя ранее была назначена на декабрь 2021 года.
Первая часть «Шерлока Холмса» Ричи вышла в 2009 году. Главные роли в фильме также сыграли Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс. Картина заслужила положительные отзывы критиков и получила награду «Золотой глобус».