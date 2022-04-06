НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти начали борьбу с валютными спекулянтами

Источник:
Sibnet.ru
427 4
Фото: © Sibnet.ru

ФНС и МВД будут выявлять валютных спекулянтов, занимающихся куплей-продажей валюты, и пресекать подобные действия.

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — цитирует РБК пресс-службу ФНС.

По данным ведомства, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — объяснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты.

Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2,2 миллиона рублей, то он может быть привлечен еще и к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

Еще по теме
Новосибирские семьи предпочли вести общий бюджет
Граждан оставят без бумажных платежек
Россиянам предложили работающие за границей карты Visa Gold
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
33
Польша готова разместить ядерное оружие США
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
29
Китай отказался помогать России в обходе санкций