Власти начали борьбу с валютными спекулянтами

ФНС и МВД будут выявлять валютных спекулянтов, занимающихся куплей-продажей валюты, и пресекать подобные действия.

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — цитирует РБК пресс-службу ФНС.

По данным ведомства, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — объяснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты.

Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2,2 миллиона рублей, то он может быть привлечен еще и к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.