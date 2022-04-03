Литва полностью отказалась от российского газа

Литва с апреля полностью прекратила поставки российского природного газа, сообщило Минэнерго страны. Страна стала первой в Евросоюзе, отказавшейся от российского топлива.
Ведомство приводит данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт·ч.
«Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — объявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, назвавший это решение «поворотным моментом».
«С этого месяца — никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, то и остальная Европа сможет!» — заявил президент страны Гитанас Науседа.
Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.
Killer1974Мне стыдно за руководство Казахстана...
pkv84Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...
nicollaichКазахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.
Гаврило ПринципНет там братушек, и никогда не было.Они про братство вспоминают только тогда, когда пятая...