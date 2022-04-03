Литва полностью отказалась от российского газа

Литва с апреля полностью прекратила поставки российского природного газа, сообщило Минэнерго страны. Страна стала первой в Евросоюзе, отказавшейся от российского топлива.

Ведомство приводит данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт·ч.

«Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — объявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, назвавший это решение «поворотным моментом».

«С этого месяца — никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, то и остальная Европа сможет!» — заявил президент страны Гитанас Науседа.

Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.