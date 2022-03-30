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Происхождение клоуна Пеннивайза раскроют в сериале-приквеле

Источник:
Variety
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Фото: © кадр из фильма «Оно»

Фильм ужасов «Оно», снятый по культовой книге Стивена Кинга, получит сериал-приквел, который уже запущен в разработку для стриминговой платформы HBO Max.

По данным издания Variety, сериал в настоящее время называется «Добро пожаловать в Дерри». Его действие начнется в 1960-х годах, во время, предшествующее событиям первой части «Оно», снятой в 2017 году. Предполагается, что история включает в себя историю происхождения клоуна Пеннивайза.

Исполнительным продюсером станет Андрес Мускетти, который снимал оригинальную дилогию в 2017 и 2019 годах, он же срежессирует пилотный эпизод.

Две части фильма «Оно» в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате после их выхода. При этом действие второго фильма происходит через 27 лет после событий первого, новый взрослый актерский состав сменил детей.

«Оно» ранее было адаптировано в двухсерийном мини-сериале для ABC еще в 1990 году, в котором Тим Карри сыграл культовую роль Пеннивайза.

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