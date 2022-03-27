«Ашан» отказался уходить из России

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжит работать в России в интересах гражданского населения. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.
«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели», — цитирует ТАСС Клода.
Он отметил, что готов принять общественное мнение, которое с ним не согласно. «Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал гендиректор Auchan.
«В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — подчеркнул гендиректор.
лачиновТак и знал что падение курса рубля ни причем.
лачиновУ нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...
лачиновА что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...
c2h5oh76а что, бидон в зону боевых действий ездил?