«Ашан» отказался уходить из России

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжит работать в России в интересах гражданского населения. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели», — цитирует ТАСС Клода.

Он отметил, что готов принять общественное мнение, которое с ним не согласно. «Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал гендиректор Auchan.

«В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — подчеркнул гендиректор.