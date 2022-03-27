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«Ашан» отказался уходить из России

Источник:
ТАСС
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Фото: К.Артём.1 / CC BY-SA 4.0

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжит работать в России в интересах гражданского населения. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели», — цитирует ТАСС Клода.

Он отметил, что готов принять общественное мнение, которое с ним не согласно. «Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал гендиректор Auchan.

«В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — подчеркнул гендиректор.

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Топ комментариев

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

лачинов

У нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...

лачинов

А что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...

c2h5oh76

а что, бидон в зону боевых действий ездил?