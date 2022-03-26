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Приложения ВТБ и других санкционных банков удалены из Play Market

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ВТБ

Мобильные приложения ВТБ и других российских банков, попавших под жесткие санкции из-за спецоперации на Украине, исчезли из Play Market. Теперь их нельзя скачать и обновить через магазин приложений для Android от Google. 

ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» попали под максимально жесткие санкции. Они внесены в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и фактически изолированы от мировой долларовой системы. Теперь последовали и другие меры.

«Приложение ВТБ Онлайн недоступно для скачивания в Play Market», — сообщил в пятницу банк ВТБ. При этом уточнил, что если приложение было установлено на смартфон ранее, оно «работает в полном объеме».

Аналогично с другими банками из списка SDN. Их мобильные приложения больше не находятся в Play Market. Некоторые приложения пока еще доступны в фирменных магазинах производителей смартфонов — Samsung Galaxy Store (бывший Samsung Apps), Xiaomi Market. Но возможно, что Google запретит их распространение для Android.

Теперь скачать актуальные версии приложений санкционных банков гарантировано можно с их собственных ресурсов. Например, приложение ВТБ доступно на странице входа в интернет-банк (выбрать функцию «Скачать для Android»), а банка «Открытие» — по этой ссылке. «Совкомбанк» тоже создал специальную страницу с инструкцией по установке и ссылкой на мобильное приложение. 

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

anbel13

Глядя на фамилии этих лишенцев, задаюсь вопросом - "мама, а русские у нас в роду были?"