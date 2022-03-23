Погибшая в «Игре в кальмара» героиня вернется в проект в новой роли

Актриса Чон Хо Ён, сыгравшая одну из главных героинь в «Игре в кальмара», снимется во втором сезоне проекта, рассказал режиссер Хван Дон-хёк.

Журналисты провели с режиссером «Игры в кальмара» интервью на красной дорожке премии Гильдии продюсеров в Калифорнии. Он рассказал, что актриса, сыгравшая в сериале игрока №067 по имени Канг Саэ-пёк, продолжит съемки в сериале, пишет Deadline.

Предположительно, актриса исполнит роль сестры-близняшки героини Канг Саэ-пёк, которая пожелает отомстить создателям игры.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix в сентябре и за короткое время стал очень популярным. На актрису Чон Хо Ён в соцсетях подписались 16 миллионов человек, сделав ее настоящей мировой звездой.