НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школьница пропала в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочка-подросток пропала в Иркутске, ее не было дома с пятницы. Возбуждено дело об убийстве, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, днем в пятницу 14-летняя Любовь В. ушла в школу, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На уроках девочки не было.

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из полицейских и волонтеров.

Приметы девочки: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, европейский тип лица, русые волосы, стрижка каре. Школьница была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах — черные ботинки на платформе.

Еще по теме
Два человека погибли при падении машины в яму в Новосибирске
Нефтепровод прорвался в Омской области
Иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Суд оштрафовал томичку за надпись о спецоперации на ДК
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярские проститутки повысят цены
Ученые НГУ заменят иностранные волокна для авиации
Масочный режим задержался в Новосибирске
Школьница пропала в Иркутске
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
Sibnet.Ru