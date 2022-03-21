Школьница пропала в Иркутске

Девочка-подросток пропала в Иркутске, ее не было дома с пятницы. Возбуждено дело об убийстве, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, днем в пятницу 14-летняя Любовь В. ушла в школу, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На уроках девочки не было.

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из полицейских и волонтеров.

Приметы девочки: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, европейский тип лица, русые волосы, стрижка каре. Школьница была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах — черные ботинки на платформе.