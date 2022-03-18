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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых после ее резкого внепланового увеличения 28 февраля с уровня 9,5%, говорится в сообщении регулятора.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен», — сказано в сообщении.

В дальнейшем решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом динамики инфляции, развития экономики, а также рисков со стороны «внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В Банке Росси предупредили, что увеличение кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков привело к значимому ужесточению условий банковского кредитования, в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности.

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