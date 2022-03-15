Избран новый президент Туркменистана

Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от Демократической партии Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

«Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», — говорится в сообщении.

Выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. В них принимали участие девять кандидатов, восемь из них получили от 1,08% до 2,22% голосов, уточнили в избиркоме.

Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде Туркменской ССР (ныне Туркменистан). Единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который возглавил страну в 2007 году, после смерти первого главы государства Сапармурата Ниязова.

В 2001 году Сердар Бердымухамедов окончил Туркменский сельскохозяйственный университет по специальности «инженер-технолог», в 2011 году — Дипломатическую академию МИД России по специальности «специалист по международным отношениям».

Последний год он занимал пост заместителем председателя кабинета министров, который возглавляет его отец.