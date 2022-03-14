Центробанк изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Центробанк РФ упростит порядок установления официального курса и расширит временной диапазон его расчета, говорится в сообщении регулятора.

Данные меры предпринимаются «для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке», отмечается в сообщении.

Официальный курс доллара будут устанавливать на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10.00 до 16.30. Ранее период расчета составлял с 10.00 до 11.30.

Кроме этого, официальный курс евро к рублю будут устанавливать так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю, что упростит порядок публикации и установления официальных курсов.