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Центробанк изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк РФ упростит порядок установления официального курса и расширит временной диапазон его расчета, говорится в сообщении регулятора.

Данные меры предпринимаются «для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке», отмечается в сообщении.

Официальный курс доллара будут устанавливать на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10.00 до 16.30. Ранее период расчета составлял с 10.00 до 11.30.

Кроме этого, официальный курс евро к рублю будут устанавливать так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю, что упростит порядок публикации и установления официальных курсов.

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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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