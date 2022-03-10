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Громкий храп стал причиной убийства в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ⅿeagan / Attribution License

Квартирант в Омске до смерти забил хозяина дома за громкий храп, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, преступление произошло неделю назад в квартире дома по улице 8 Линия в Омске. 33-летний мужчина арендовал жилье у 43-летнего хозяина, который громко храпел. Разозлившись, квартирант избил владельца и ушел из дома.

Сожительницы хозяина не было дома. Она не смогла попасть в квартиру, поэтому вызвала полицию. Когда дверь вскрыли, мужчину обнаружили мертвым.

Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», фигуранту грозит до 15 лет колонии.

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ЧП #Криминал #Омск
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Топ комментариев

pepelmetal

Ещё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

8 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...

ponhik78

Баранов, которые на местах лучше знают что делать, никто не отменял!
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