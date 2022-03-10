Громкий храп стал причиной убийства в Омске

Квартирант в Омске до смерти забил хозяина дома за громкий храп, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, преступление произошло неделю назад в квартире дома по улице 8 Линия в Омске. 33-летний мужчина арендовал жилье у 43-летнего хозяина, который громко храпел. Разозлившись, квартирант избил владельца и ушел из дома.

Сожительницы хозяина не было дома. Она не смогла попасть в квартиру, поэтому вызвала полицию. Когда дверь вскрыли, мужчину обнаружили мертвым.

Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», фигуранту грозит до 15 лет колонии.