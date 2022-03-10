Громкий храп стал причиной убийства в Омске

Квартирант в Омске до смерти забил хозяина дома за громкий храп, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.
По данным следствия, преступление произошло неделю назад в квартире дома по улице 8 Линия в Омске. 33-летний мужчина арендовал жилье у 43-летнего хозяина, который громко храпел. Разозлившись, квартирант избил владельца и ушел из дома.
Сожительницы хозяина не было дома. Она не смогла попасть в квартиру, поэтому вызвала полицию. Когда дверь вскрыли, мужчину обнаружили мертвым.
Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», фигуранту грозит до 15 лет колонии.
pepelmetalЕщё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей
sib_man9какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...
Grandmaster19928 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...
ponhik78Баранов, которые на местах лучше знают что делать, никто не отменял!