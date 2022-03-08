Экономист объяснила, чем опасен «панический шопинг»

Экономическая неопределенность из-за антироссийских санкций подталкивает людей к «паническому шопингу, считает поведенческий экономист научный сотрудник НИУ ВШЭ Ксения Паниди.

«Есть несколько причин для такого поведения. Во-первых, мы можем начать следовать за толпой, то есть увидеть, что все совершают покупки и тоже начать это делать. Во-вторых, у нас может возникнуть ощущение, что скоро будет дефицит чего-либо. Когда наш мозг думает о дефиците чего-либо, то для него сразу же повышается ценность этого товара», — сказала Паниди в интервью радиоSputnik.

Последствия «панического шопинга» отразятся не только на кошельке, но и на эмоциональном состоянии покупателя. «Если вы потратитесь на ненужные товары, то у вас останется меньше денег на реально необходимое. Еще будут эмоциональные последствия. У вас может наступить разочарование и сожаление после таких действий», — предупредила экономист.

Она советует следовать долгосрочным финансовым планам и не откладывать намеченные покупки, вместо того чтобы пытаться быстро потратить деньги на ненужные вещи.

«Для начала надо понять, какие вещи вам действительно нужны. Например, если у вас был план на год, и он включал покупку холодильника, то стоит его купить. Если вы давно знали, что вещь вам нужна, то имеет смысл ее купить сейчас. А если вы просто хотите сберечь деньги, то, наверное, не надо вкладываться во второй холодильник», — посоветовал эксперт.