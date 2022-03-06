Россиянам подсказали замену картам Visa и Mastercard

Россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир» с китайской платежной системой UnionPay, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Ранее стало известно, что международные системы Visa и Mastercard приостанавливают операции в России. После блокировки трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны.

Согласно заявлению Центробанка, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат внутри страны как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт. Но их перевыпуск будет невозможен.

UnionPay работает в России, а также еще 180 странах. Сейчас оформить ее уже можно в нескольких российских банках. Кроме этого, выпуск карты «Мир» с китайской платежной системой UnionPay обсуждается «Сбербанком».