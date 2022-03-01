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Одна из моделей Lada подорожала на 250 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Автомобили Lada Largus в максимальной комплектации подорожали с 1 марта почти на 250 тысяч рублей, следует из обновленных прайсов АвтоВАЗа.

Самая доступная и популярная модель АвтоВАЗа Lada Granta подорожала на 86 тысяч рублей — до 684,9 тысячи рублей, приводит данные Autonews.ru.

Цены на Lada Vesta перевалили психологическую отметку в 1 миллион рублей, что на 170 тысяч рублей дороже, чем прежде. Подорожал и хэтчбек Lada XRay: автомобиль в базовой комплектации обойдется минимум в 1,01 миллиона рублей (на 87 тысяч рублей больше).

Не менее 1 миллиона рублей теперь стоит и внедорожник Lada Niva Travel, подорожавший в начальной версии на 124 тысяч — до 1,004 миллиона рублей. Внедорожник Lada Niva Legend в начальной комплектации он подорожал 83 тысяч рублей (от 776,9 тысячи рублей).

Сильнее остальных моделей подорожали универсалы Lada Largus, цены на которые теперь начинаются от 1,08 миллиона рублей, что на 147 тысяч рублей дороже, чем прежде. Автомобили в максимальной комплектации Luxe прибавили в цене сразу 247 тысяч рублей (от 1,27 миллиона рублей).

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