Рада поддержала закон о свободном владении оружием

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о новых правилах оборота гражданского оружия.

«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», — поясняют авторы документа.

В пояснительной записке отмечается, что его принятие необходимо для предоставления возможности законопослушным гражданам приобрести огнестрельное оружие с целью реализации своего конституционного право на защиту.

Законопроект упрощает обращение гражданского огнестрельного оружия и одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование. Для этого предусмотрено создание Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Документ определяет условия и порядок получения гражданами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие. Также предусмотрена новая классификация гражданского огнестрельного оружия.