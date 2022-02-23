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Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МИД России объявил об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства на Украине, сообщается на сайте ведомства.

«В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство добавило, что с 2014 года на российские консульства и посольства на Украине неоднократно нападали. Так, в 2021 году украинские правоохранители задержали жителя Львова, который кинул в направлении консульства бутылку с зажигательной смесью.

МИД ранее уже сократил штат российских консульств и посольства на Украине из-за опасений провокаций со стороны украинских националистов. При этом представительства работали в штатном режиме.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

mosquito__2010

Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...
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