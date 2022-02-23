Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине

МИД России объявил об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства на Украине, сообщается на сайте ведомства.

«В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство добавило, что с 2014 года на российские консульства и посольства на Украине неоднократно нападали. Так, в 2021 году украинские правоохранители задержали жителя Львова, который кинул в направлении консульства бутылку с зажигательной смесью.

МИД ранее уже сократил штат российских консульств и посольства на Украине из-за опасений провокаций со стороны украинских националистов. При этом представительства работали в штатном режиме.