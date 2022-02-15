Банки обяжут выкупать навязанные клиентам финансовые продукты

Российские банки обяжут возвращать клиенту деньги за навязанные услуги, соответствующие документы подготовит Центробанк, сообщил руководитель службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
Так, новые правила касаются продажи полиса накопительного и инвестиционного страхования жизни, инструмента финансового рынка и других продуктов. Банки обяжут возвращать за них деньги, если клиента ввели в заблуждение, и он хочет отказаться от услуги.
«Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта», — пояснил Мамута в интервью «Известиям».
Кроме этого, если регулятор через контрольную закупку «поймает» банк на неоднократном обмане своих клиентов, то сможет полностью приостановить продажу финансового продукта до устранения нарушений.
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