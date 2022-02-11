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Актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © evgeniabrik, instagram.com/evgeniabrik

Актриса Евгения Брик, известная по сериалам «Оптимисты» и «Адаптация», умерла в четверг, 10 февраля, сообщила в Facebook писательница и кинодокументалистка Катерина Гордеева.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.

Евгения Брик снялась почти в полсотне фильмов и сериалов. На ее счету такие проекты как «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Оптимисты», «Адаптация», «Любовницы», «Бомба». Также Брик была женой режиссера Валерия Тодоровского.

Актриса продолжительное время страдала онкологическим заболеванием. У нее осталась 12-летняя дочь Зоя.

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