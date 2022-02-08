Дженсен Эклс вернется в роли Солдатика в четвертых «Пацанах»

Amazon заказала четвертый сезон «Пацанов» в преддверии премьеры третьего сезона, который стартует 3 июня. В нем к роли Солдатика может вернуться Дженсен Эклс.

Действие «Пацанов» происходит во вселенной, где люди со сверхспособностями признаны широкой публикой героями и работают на могущественную корпорацию, которая монетизирует их. Большинство из них высокомерны и коррумпированы. Сериал фокусируется на двух группах: главной команде супергероев корпорации и одноименных Пацанах – это дружинники, стремящиеся уничтожить корпорацию и продажных супергероев.

Пацанов возглавляет Билли Батчер, который презирает всех людей со сверхспособностями, а во главе супергероев стоит самовлюбленный и жестокий Хоумлендер. В третьем сезоне к ним присоединился Дженсен Эклс, играющий Солдатика, который после участия во Второй мировой войне стал первой «суперзнаменитостью» и опорой американской культуры на десятилетия.

Солдатик считается одним из наиболее интересных второстепенных персонажей комиксов «Пацанов» из-за его образа пародии на Капитана Америку Marvel, однако предполагается, что в сериале его образ будет несколько трансформирован.

«Пацаны» получили восторженные отзывы критиков и зрителей за два сезона в эфире, и фанаты в настоящее время готовятся к возвращению в третьем сезоне. Съемки третьего сезона проходили с 24 февраля по 10 сентября 2021 года. Премьера сезона запланирована на 3 июня 2022 года, при этом полноценный трейлер нового сезона пока не опубликован. Шоураннером выступает создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке.

Появившись в подкасте Майкла Розенбаума, Дженсен Эклс рассказал о своей работе в сериале. Отвечая на вопрос о четвертом сезоне, он намекнул, что Солдатик может вернуться.

«Я не знаю [вернусь ли я]. Дверь не закрыта, я так скажу. Это будет зависеть от того, как это все совместится, я не видел, чтобы что-то срезалось, но я получил несколько отличных отзывов от тех, кого нужно впечатлить», – цитирует актера портал Screenrant.com.