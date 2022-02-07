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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Молодая пара под Томском погибла при неизвестных обстоятельствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Молодой человек и девочка-подросток в поселке Светлом проводили время вместе, разошлись по домам и умерли, сообщило в понедельник СУ СКР по Томской области.

По данным следствия, в пятницу молодой человек и 17-летняя девушка в поселке Светлом проводили время вместе, а после разошлись спать по домам. Наутро обоих нашли мертвыми.

Причины смерти парня и девушки устанавливаются. Проверяется версия о том, что их гибель может быть связана с запрещенными веществами.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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