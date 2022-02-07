Молодая пара под Томском погибла при неизвестных обстоятельствах

Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ
Молодой человек и девочка-подросток в поселке Светлом проводили время вместе, разошлись по домам и умерли, сообщило в понедельник СУ СКР по Томской области.
По данным следствия, в пятницу молодой человек и 17-летняя девушка в поселке Светлом проводили время вместе, а после разошлись спать по домам. Наутро обоих нашли мертвыми.
Причины смерти парня и девушки устанавливаются. Проверяется версия о том, что их гибель может быть связана с запрещенными веществами.
mosquito__2010Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
mosquito__2010Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...