Президент России Владимир Путин одержал победу над НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, считает обозреватель британского журнала The Spectator Доминик Грин.

«Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделена и бессильна», — приводит РИА Новости.

Политика США по отношению к союзникам по альянсу создала кризис между Вашингтоном, Берлином и Парижем, считает Грин. Белый дом не стремится учитывать интересы союзников — в частности, амбиции французских властей быть главными в Европе и экономические приоритеты Германии.

Доминик Грин уверен, что администрации Байдена нужно прежде всего изменить позицию по России: уважать и понимать Москву, а также избегать крайностей в политике.