Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области

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Автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик столкнулись в селе Бильчир Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. В результате пациент скончался.
В результате столкновения автомобиля УАЗ и грузовика Shacman, перевозившего гравий, травмы получили водитель «скорой», фельдшер, а также пациент. Они были доставлены в медучреждение, однако пациент умер.
По предварительной информации, погибший пациент — 33 летний житель Осинского района. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии.
Прокуратура региона сообщила, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи Осинской районной больницей.
GammiPluhу них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
pepelmetalВоо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!
pepelmetalЭто мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул
west_nikЧто за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...