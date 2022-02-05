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Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик столкнулись в селе Бильчир Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. В результате пациент скончался.

В результате столкновения автомобиля УАЗ и грузовика Shacman, перевозившего гравий, травмы получили водитель «скорой», фельдшер, а также пациент. Они были доставлены в медучреждение, однако пациент умер.

По предварительной информации, погибший пациент — 33 летний житель Осинского района. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии.

Прокуратура региона сообщила, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи Осинской районной больницей.

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Топ комментариев

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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