Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области

Автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик столкнулись в селе Бильчир Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. В результате пациент скончался.

В результате столкновения автомобиля УАЗ и грузовика Shacman, перевозившего гравий, травмы получили водитель «скорой», фельдшер, а также пациент. Они были доставлены в медучреждение, однако пациент умер.

По предварительной информации, погибший пациент — 33 летний житель Осинского района. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства смертельной аварии.

Прокуратура региона сообщила, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи Осинской районной больницей.