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Путин предложил выплачивать пенсию бездомным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать выплату пенсий и оказание медпомощи лицам без определенного места жительства, сообщается на сайте Кремля. Кроме этого, кабмину нужно представить предложения по регистрации бездомных.

Согласно поручению, правительство и органы исполнительной власти субъектов России должны предложить идеи о совершенствовании механизмов регистрации данных таких лиц, а также реализации их прав на пенсионное обеспечение и охрану здоровья.

Чиновникам также потребуется внести предложения о дополнительных мерах поддержки российских некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку бездомным гражданам.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Они должны представить предложения до 1 мая.

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