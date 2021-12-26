Американский историк рассказал о забытом «супертанке» СССР

СССР в разгар Великой Отечественной войны разработал «супертанк» Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на вооружении машины, рассказал американской эксперт в области истории оружия Калеб Ларсон.

История Т-44 началась в 1943 году, когда в Красной армии осознали потребность в более мощной и защищенной боевой машине, нежели легендарный Т-34, приводит РИА Новости слова эксперта.

Одним из отличий Т-44 стало поперечное размещение двигателя, что, с одной стороны, усложнило конструкцию, с другой — сэкономило внутреннее пространство. Машина оказалась компактнее предшественницы — база оказалась короче, а башня смещена ближе к центру.

По словам Ларсона, военное руководство раскритиковало новый танк за более сложную конструкцию. Т-44 не заменил Т-34: последний уже был в серии, а подготовка экипажей на новую машину требовала дополнительных ресурсов, что в условиях войны страна себе позволить не могла.

Т-44 пошел в серию в 1944 году, всего выпустили около 1800 танков, но уже в 1946-м появился Т-54, который в дальнейшем и заменил Т-34.