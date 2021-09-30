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Альбом Дэвида Боуи выйдет спустя пять лет после смерти музыканта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Photobra|Adam Bielawski / CC BY-SA 3.0

Альбом «Toy» («Игрушка») Дэвида Боуи выйдет в ноябре, а расширенная версия поступит в продажу 7 января 2022 года. Пластинка должна была выйти в начале нулевых, до смерти музыканта.

Релиз «Toy» состоится спустя 20 лет с момента его записи. Первоначальный релиз «Toy» был отменен из-за конфликта со звукозаписывающей студией. В альбом войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи, сообщает BBC News.

«Альбом подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — цитирует издание продюсера музыканта Марка Плати.

Уже сейчас радиоверсия песни «You've Got A Habit Of Leaving» доступна на стриминговых сервисах.

Композитор и певец Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

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