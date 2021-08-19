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Морган Фримен снимется в детективном боевике «Мути»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DoD News Features

Голливудский актер Морган Фримен сыграет главную роль в фильме «Мути» о дективе, расследующем убийство своей дочери.

Фильм расскажет о детективе Бойде (Хаузер), который после смерти своей дочери отправляется на охоту за серийным убийцей. Тот убивает в соответствии с жестоким племенным ритуалом под названием «Мути»,

Чтобы выследить его, детектив Бойд обращается к антропологу — профессору Маклзу, скрывающему некую тайну. Грань между здравомыслием и безумием стирается по мере того как Бойд все глубже погружается в мир убийцы.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Джордж Галло, известный по фильму «Плохие парни». Фримен и звезда сериала «Йеллоустон» Коул Хаузер сыграют в проекте главные роли. Помимо них в фильме снимутся Питер Стормар («Фарго») и Вернон Дэвис, сообщило издание Deadline.


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all busy

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работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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