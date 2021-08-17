Little Big показали глубинку Сибири с привлекательной стороны

Музыканты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская отдохнули в родных краях — деревнях Забайкалья и Иркутской области. Артисты выпустили влог про отпуск, где показали глубинку с выгодной стороны. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ильич да Софья».

Прусикин родился в селе Усть-Борзя Забайкальского края, а Таюрская из деревни Осы Иркутской области. Музыканты предпочли загранице отпуск в родных местах.

В своем влоге артисты показали все прелести деревенской жизни. Они собирают яйца в курятнике, едят лесную клубнику и гуляют по сибирским просторам.

Но не обошлось без негативных моментов. Например, Илью Прусикина очень сильно возмутило, что по утрам кричат петухи и не дают ему спать.