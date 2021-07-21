Новосибирцы сняли короткометражный фильм по Стругацким

Новосибирская компания Maxproduction сняла короткометражный фантастический фильм «Гигантская Флуктуация» по одноименному рассказу братьев Стругацких «Стажеры», сообщает компания.

По замыслу создателей, короткометражка «Гигантская Флуктуация» должна стать пилотом сериала по ранним произведениям братьев Стругацких. Права на экранизацию были приобретены еще год назад. Сценарист Алексей Казаков, совместно с режиссером Максимом Карпылевым, все это время работали над сценарием, раскадровками, выбирали места съемок.

Съемки проходили на нескольких локациях Новосибирска – пляж «Бумеранг», стилизованная под 60-е годы ХХ века квартира, павильон для комбинированных съемок, центральная аллея города.

«Гигантская Флуктуация» – одна из глав повести «Стажеры», вышла в свет в 1962 году. Основная мысль повести – соотношение ценности человеческой жизни и свершения, открытия, подвига. В главе один из героев повести, Жилин, рассказывает о странной встрече, произошедшей в молодости.

Незнакомец на пляже рассказывает ему о невероятных событиях, которые преследуют его всю жизнь и в которые никто не верит. То, что для многих кажется фантастикой из кино, он видит постоянно. Но только теперь эти странные, и зачастую трагические, события начали касаться и его знакомых.