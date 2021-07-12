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Дэймон решил войти в историю отказом Кэмерону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mattdamonteam, instagram.com/mattdamonteam

Голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал, как отказался от огромного гонорара, который предлагал ему режиссер Джеймс Кэмерон за главную роль в «Аватаре».

«Мне предложили небольшой фильм под названием "Аватар". Джеймс Кэмерон предложил мне 10% от него. Я войду в историю… Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от большего количества денег», — сказал Дэймон в интервью изданию Deadline.

Дэймон сказал, что не может сниматься в фильме, потому что снимал фильмы о Джейсоне Борне и принял «моральное» решение не оставлять эту франшизу в беде.

Вместо этого Кэмерон взял на роль тогда относительно незаметного Сэма Уортингтона, который участвует в сиквелах, но предположительно не получает 10% от прибыли оригинала.

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