Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп попросил действующего американскому президенту Джо Байдена передать главе российского государства Владимиру Путину наилучшие пожелания.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — приводит ТАСС слова Трампа, с которыми он заочно обратился к Байдену в преддверии его встречи с Путиным, которая пройдет в Женеве 16 июня.

Трамп отметил, что его встреча с президентом России в Хельсинки в 2018 году была «великолепной и очень продуктивной». Предыдущий американский лидер выразил уверенность в том, что США, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».

Трамп также подчеркнул, что из-за распространения касающихся России домыслов, «выдуманных и оплаченных демократами и криводушной Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении». По мнению республиканца, ему это «удалось преодолеть».