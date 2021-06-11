НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

Источник:
ТАСС
266 0
Фото: © U.S. Department of State

Бывший президент США Дональд Трамп попросил действующего американскому президенту Джо Байдена передать главе российского государства Владимиру Путину наилучшие пожелания.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — приводит ТАСС слова Трампа, с которыми он заочно обратился к Байдену в преддверии его встречи с Путиным, которая пройдет в Женеве 16 июня.

Трамп отметил, что его встреча с президентом России в Хельсинки в 2018 году была «великолепной и очень продуктивной». Предыдущий американский лидер выразил уверенность в том, что США, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».

Трамп также подчеркнул, что из-за распространения касающихся России домыслов, «выдуманных и оплаченных демократами и криводушной Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении». По мнению республиканца, ему это «удалось преодолеть».

Еще по теме
Определено место встречи Путина и Байдена
Псаки узнает, зачем США ввели санкции против Роскосмоса
Блинкен признал достройку «Северного потока — 2» фактом
Байден пригласил Зеленского в гости
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха на Байкале
Ядерный прорыв: под Томском построят реактор будущего
Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО
Сибиряки поборются за звание лучшего дрифтера мира
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 9 голосов
  • oleg4444 — 7 голосов
  • Андрей — 6 голосов
написать кричалку
Картина дня
Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Раскрыта роль иностранных советников Ельцина в развале СССР
Оператор «Северного потока — 2» заявил о достройке первой нитки
Штамм опасного вируса выкрали на Украине
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
30
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
24
Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня
Sibnet.Ru