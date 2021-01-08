Россияне в новом году бросились скупать сладости и электронику

Жители России в первые дни нового года граждане бросились скупать сладости, гаджеты и косметические наборы, а также товары для занятия спортом, следует из статистики сервиса Ozon.

По данным сервиса, с 1 по 4 января почти в три раза в годовом сопоставлении выросли продажи гаджетов и мелкой бытовой техники. Так, самыми популярными товарами стали беспроводные наушники, геймпады, смарт-часы, камеры видеонаблюдения и электрические зубные щетки.

Помимо этого в первые январские дни в 2,6 раза выросли продажи сладких подарочных наборов, в четыре раза — косметических наборов и парфюмерии. «Россияне на каникулах ходят в гости, покупают угощения для детей и небольшие приятные подарки для взрослых», — приводит РБК объяснение Ozon.

Небольшое снижение продаж началось после 4 января. «Очевидно, россияне в это время докупили запоздалые подарки», — считают в компании.

Судя по покупкам, граждане также начали строить планы на ближайший год, приобретая товары для самомотивации. Так, например, в топе книг 1–4 января первое место занимал ежедневник «6 минут», в котором расписаны принципы позитивной психологии и нейробиологии для достижения целей и преодоления препятствий.

Судя по продажам ковриков для фитнеса и кистевых эспандеров, россияне в Новый год пообещали себе заниматься спортом.