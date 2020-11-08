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Очевидцы описали крушение самолета под Москвой

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении самолета Cessna в Московской области. Очевидцы, оказавшиеся недалеко от места ЧП, считают, что шансов на спасение не было.

По данным СК на транспорте, легкомоторный самолет Cessna разбился в субботу, 7 ноября около 13 часов мск в Люберецком районе Московской области. Телеканал НТВ официально подтвердил, что в самолете были 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой и его жена.

У Колтового был не очень большой летный стаж — год. «Свершилось! После трех месяцев теории, наземной подготовки и прохождения врачебной летной комиссии, я приступил к летной подготовке», — сообщил он своим подписчикам в соцсетях в сентябре 2019 года. Первый самостоятельный вылет совершил 9 октября прошлого года.

Но летал много, используя каждую возможность: «Я люблю летать, потому что в небе солнце каждый день!»

Фото: Разбившийся самолет Александра Колтового © mmsut.sledcom.ru

Момент крушения попал на видеорегистраторы. Свидетели рассказывают, что при ударе о землю самолет взорвался, а затем рухнувшая машина сгорела буквально за несколько минут — шансов спасти находившихся на борту не было. 

«Когда он летел, он то влево, то вправо был … Такое ощущение, что садиться собрался, а потом резко наклонился уже…», — рассказал один из очевидцев крушения каналу «360».

По его словам, экстренные службы сработали очень быстро — диспетчеры, скорее всего, уже были в курсе. А до приезда МЧС к рухнувшему самолету бросились неравнодушные автомобилисты с огнетушителями.

В настоящее время следствие изучает воздушное судно, взлетную полосу, на экспертизу изъяты образцы топлива. 

«Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту», — сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЕстественная убыль населения РоссииУбыль населения в России не может называться естественной, все...

Uynachalnica

Меньше народу, значительнее экономическое чудо последнего двадцатилетия!

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

paramedic

Пусть теперь тунца лососнут.Бомбить фосфором жилые кварталы у них считалось законно.

лачинов

Жители региона не могут столько времени находится во взвешенном состоянии.