НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Российские артисты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: David Krikheli / CC BY-SA 4.0

Трибьют-альбом с песнями на стихи Осипа Мандельштама выйдет в день рождения поэта — 14 января 2021 года.

В трибьюте примут участие музыканты Леонид Агутин, Shortparis, Алина Орлова, MGZAVREBI, Илья Лагутенко, IOWA, Сансара, Noize MC, Александр Маноцков, Порнофильмы, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto и многие другие, сообщает Znak.

Кроме музыкального альбома, на каждую песню будет снят отдельный клип, который объединит слова, музыку, артистов и поэтические образы в сегодняшнем дне.

Еще по теме
Четыре способа придумали для 100% проведения Евровидения
Российские и белорусские артисты записали песню с фразой Лукашенко
Два музыканта из Новосибирска претендуют на участие в Евровидении 2020
Linkin Park сняли фильм про альбом «A Thousand Suns»
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Сибирь 19.09.2020 15:04
Кто живет в водонапорной башне?
Сибирь 19.09.2020 14:22
Глава Тувы отреагировал на возможную отставку
Сибирь 19.09.2020 13:50
Сибирские ученые получили грант на вычислительную технику будущего
Сибирь 18.09.2020 20:44
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
6143
Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову
3620
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3336
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
3129
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
45
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
35