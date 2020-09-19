Российские артисты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама

Трибьют-альбом с песнями на стихи Осипа Мандельштама выйдет в день рождения поэта — 14 января 2021 года.

В трибьюте примут участие музыканты Леонид Агутин, Shortparis, Алина Орлова, MGZAVREBI, Илья Лагутенко, IOWA, Сансара, Noize MC, Александр Маноцков, Порнофильмы, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto и многие другие, сообщает Znak.

Кроме музыкального альбома, на каждую песню будет снят отдельный клип, который объединит слова, музыку, артистов и поэтические образы в сегодняшнем дне.