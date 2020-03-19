Аптечного ревизорро Диденко опозорили после проверки на полиграфе

Екатерина Диденко ответила на вопросы в прямом эфире телепередачи о монетизации блога после трагедии на вечеринке с сухим льдом, когда погиб ее муж и двое друзей, а блогер всем делилась в Instagram.

Основная претензия к Диденко, которая стала гостем программы «На самом деле», была в том, что она пытается заработать на своем горе. Якобы блогер заведомо использовала горе, чтобы приобрести новых подписчиков (после трагедии ее аудитория с 1 миллиона увеличилась до 1,5 миллиона человек), а сейчас она увеличила цену за рекламу и для привлечения внимания публично скорбит.

Полиграфолог Роман Устюжанин задал вопросы Диденко о ее коммерческих интересах. Девушка ответила, что искренне скорбит по мужу и не поднимала цену на рекламу. Честность ее ответов подтвердил полиграф.

Но Диденко все равно подверглась жесткой критике со стороны экспертов программы. Роман Устюжанин пристыдил блогера за то, что она дает фармакологические советы своим подписчикам, но не может ответить на базовые вопросы по своей специальности.

После эфира блогер написала в своем Instagram, что испытывает «обиду, ярость, гнев, разочарование», а также «чувство тотальной несправедливости». «Нужно лучше учиться фильтровать и не соглашаться на уговоры людей, которые наверное и свою маму подставят ради увеличения охвата эфиров», — отметила она.

Екатерина Диденко в соцсетях известна как аптечный ревизорро, она дает советы о том, какие лекарства покупать лучше, и что из медикаментов полезнее в конкретных случаях.