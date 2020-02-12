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Медсестра из Германии указала на главный недостаток российских врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские врачи по сравнению с немецкими недостаточно вежливы с пациентами и не объясняют больным, как и почему их будут лечить, при этом они точнее делают диагностику, поскольку не «брезгуют персональным осмотром», к таким выводам пришла медсестра из Германии Мария Герлиц, работавшая в одной из клиник России.

26-летняя Герлиц три года работала в отделении интенсивной терапии в Мюнстере, а затем приехала в Нижний Новгород по программе обмена. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Mitteldeutscher Rundfunk.

По мнению медсестры из Германии, российским врачам не хватает вежливости и приветливости в общении с пациентами. Герлиц даже пришлось изменить манеру общения.

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«Вначале я часто использовала такие фразы, как "не могли бы вы" или "пожалуйста", но у меня часто было чувство, что пациенты не воспринимают меня всерьез», — рассказала она.

Врачи в России не обсуждают с пациентом его лечение, а многие больные и не пытаются расспросить медиков, так как уверены, что у тех есть опыт и они знают, что лучше. Герлиц отметила, что в вопросах диагностики российские специалисты подготовлены лучше немецких.

«Подслушивание с помощью стетоскопа, осмотр пальцами — русские врачи просто обучаются этим основам. Поскольку слишком много обследований в России обходится слишком дорого, диагностика более целенаправленная, чем в Германии», — заметила медсестра, добавив, что в ее стране больше полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

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Топ комментариев

Иркут 69

Под себя кромсает конституцию... открыто, не маскируясь.

Danilon

Организованной группой лиц, по предварительному сговору не сесть, а пересесть в СФ - очень удобно ! Браво...

Danilon

Всё, у меня пропали остатки уважения к основному закону ! Эту конституцию я не признаю ! Ну нельзя до...

Danilon

У меня есть записная книжка, что-то вроде дневника. Пишу туда всё, что захочу. У Путина похоже тоже такая...

great_america

Они думают что в сказку попали? Похоже придется россиянам после этих персонажей новую конституцию делать.