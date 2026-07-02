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Рэпер Гуф вступил в партию «Новые люди»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Гуф (Александр Долматов)
Фото: © пресс-служба партии «Новые люди»

Рэпер Гуф (Александр Долматов) стал членом партии «Новые люди», но не будет участвовать на выборах в Госдуму.

К «Новым людям» «присоединяются кумиры разных поколений», потому что партия «продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу», говорится в пресс-релизе партии.

Чем Гуф будет заниматься в партии, не уточняется. Долматов не присутствовал на съезде «Новых людей», так как восстанавливается после операции, пишет RTVI со ссылкой на сестру рэпера Ольгу Долматову.

По данным ТАСС, Долматова не включили в партийные списки кандидатов от «Новых людей» на выборы в Госдуму.

В июне вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков рассказал в интервью «Ведомостям», что Гуф недавно начал участвовать в их проекте помощи людям с наркотической зависимостью, который появился после смерти рэпера Паши Техника.

Гуфу 46 лет, он сооснователь группы Centr. После ухода из коллектива в 2009 году основал собственный лейбл и продолжил сольную карьеру. Среди самых популярных треков артиста — «Ice Baby», «Как сам», «Город дорог».

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...