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Обвал рынков в «Черный понедельник»
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%, что стало рекордом с 1991 года. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Фондовые индексы по всему миру демонстрируют аномальное снижение.
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