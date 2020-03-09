Обвал рынков в «Черный понедельник»

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%, что стало рекордом с 1991 года. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Фондовые индексы по всему миру демонстрируют аномальное снижение.