Обвал рынков в «Черный понедельник»

Мой профиль на Info
Политика
Экономика
Жизнь
ЧП
Технологии
Сибирь
Культгид
Блог
Игры
Авто
Спорт
Зима
Оборона
Домострой
Подробности
Как это работает
Отношения
Мультимедиа
Интерактив
Курьезы
Актуальные темы
Выбор редакции
Спецпроекты
Новости Sibnet.ru
О редакции
Алтайский край
Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Хакасия
Республика Тыва
Все города Сибири
Авторизируйтесь,
чтобы продолжить
Некоторые функции доступны только зарегистрированным пользователям
Логин
Пароль
Неправильный логин или пароль
Напомнить пароль
Войти
Войти с помощью
Нет учетный записи?
Зарегистрироваться
Календарь выходных на 2020 год
9 марта,
пн
, 20:25
ПОЛИТИКА
Мир
Россия
Местная власть
Говорят о России
Законы
Активисты
ЭКОНОМИКА
Деньги
Недра и ТЭК
Транспорт и дороги
Торговля
Продукты
Рынок труда
Квадраты
Промзона
Санкции
ЖИЗНЬ
Законы
Город
Активисты
Образование
Здоровье
История
Религия
О людях
Туризм
Еда
Гео
Звери
ЧП
Криминал
Громкое дело
Происшествия
ДТП
Стихии
Кибервойны
Конфликты
ТЕХНОЛОГИИ
Наука
Техника
Космос
Интернет
Софт
Мистика
Гаджеты
Умный дом
СИБИРЬ
КУЛЬТГИД
ТОП КИНО
Кинематограф
Топы
Рецензии
Мир ТВ
Музыка
Шоу-бизнес
Искусство
Красота
БЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
ПРОМОКОДЫ
ОБЗОРЫ
#Интернет
#ТВ
#Wink
#Умный дом
#Оборудование
#Камеры
#Безопасность
#Хранение
#Мобильная связь
НОВОСТИ
ОТЗЫВЫ
ИГРЫ
ММО
Экшены
RPG
Консоли
Аркады
Гонки
АВТО
Автопром
Авторынок
Тюнинг и самоделки
Автоправо
Автоспорт
СПОРТ
Футбол
Хоккей
Единоборства
Киберспорт
Фитнес
Спорттовары
Хроника
Девушка дня
Вокруг спорта
Автоспорт
Биатлон
Зимние виды
Летние виды
Спортобъекты
ЗИМА
Отдых
Зимний стиль
Лайфхаки
Новый год
Природа
Аптечка
ОБОРОНА
Армия
Военная политика
Оружие
ОПК
Силовые структуры
Конфликты
ДОМОСТРОЙ
Право
Квадраты
ЖКХ
Быт
Кухня
Стройка
Ремонт
Дизайн
Дача
ПОДРОБНОСТИ
Аналитика
Репортаж
Интервью
История
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Умный дом
Потребитель
Репортаж
Тест-драйв
ОТНОШЕНИЯ
Карьера
Любовь
Психо
Стиль
Праздник
Оракул
МУЛЬТИМЕДИА
Инфографика
Видеоновости
Фотолента
ИНТЕРАКТИВ
КУРЬЕЗЫ
Космос
Мистика
Хобби и досуг
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
СПЕЦПРОЕКТЫ
НОВОСТИ SIBNET.RU
О РЕДАКЦИИ
Мой профиль на Info
НАВЕРХ
Обвал рынков в «Черный понедельник»
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%, что стало рекордом с 1991 года. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Фондовые индексы по всему миру демонстрируют аномальное снижение.
Пенсии и льготы проиндексируют вопреки краху рубля
09.03.2020 18:59 НСК
3
188
Падение рубля из-за ситуации на рынке нефти не помешает правительству проиндексировать пенсии и льготы россиян.
Подсчитан срок исчерпания Россией финансовых резервов
09.03.2020 18:37 НСК
6
297
Денег Фонда национального благосостояния достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до 30 долларов за баррель на протяжении максимум десяти лет.
Стоимость импортной техники подскочит после падение рубля
09.03.2020 17:59 НСК
2
251
Резкий рост курса доллара повысит стоимость импортной техники для россиян на 20-40%, спрогнозировали аналитики.
Россию напугали девальвацией рубля
09.03.2020 16:54 НСК
6
549
Снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, полагают аналитики.
Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России
09.03.2020 16:35 НСК
9
770
Резкое снижение цен на нефть саудовской корпорацией Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке, полагают эксперты.
Автомобили резко подорожают в России
09.03.2020 15:51 НСК
4
673
Обвал мировых рынков из-за падения стоимости нефти вызовет резкое подорожание стоимости новых автомобилей в России.
Российской экономике предрекли «кровавую баню»
09.03.2020 15:26 НСК
12
995
Российскому фондовому рынку после старта продаж во вторник предсказали «кровавую баню» из-за обвала нефтяных котировок.
Центробанк отказался от доллара из-за падения рубля
09.03.2020 14:32 НСК
2
646
Центробанк России из-за падения рубля на месяц отказался от закупок иностранной валюты на внутреннем рынке.
Курс доллара взлетел из-за обвала цен на нефть
09.03.2020 12:41 НСК
28
813
Доллар рос до 72,4 рубля, что является максимумом с марта 2016 года, а евро — до 82,2 рубля, что стало максимумом с февраля 2016 года.
Цены на нефть рекордно обрушились
09.03.2020 12:14 НСК
51
892
В последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года. Падение составило порядка 30%.
ещё новости
Все актуальные темы
КАРТИНА ДНЯ
Россию напугали девальвацией рубля
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России
Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель
Подробности
Вольерная охота: в чем суть новшества?
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири
Алтайский край
Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Хакасия
Республика Тыва
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь
09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь
08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь
08.03.2020 09:30
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь
07.03.2020 14:57
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
8472
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4630
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
4616
Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе
3327
КАРТИНА ДНЯ
Россию напугали девальвацией рубля
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России
Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель
О самом главном
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Запах земли: как определить венец безбрачия
Финансовый гороскоп: кто рискует разориться в 2020 году
Знакомства в телефоне: обзор приложений
Подробности
Вольерная охота: в чем суть новшества?
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Новости портала
Sibnet.ru
Новости Sibnet.ru
Ростелеком дарит скоростной интернет и игровые бонусы
Новости Sibnet.ru
Сделать карьеру: советы для сотрудников и руководителей
Новости
Определены победители новогодних игр и розыгрышей
Промокоды
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
76
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
51
Цены на нефть рекордно обрушились
51
Путин выбрал стабильность вместо сменяемости власти
33
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
31
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RU
Наши спецпроекты
Реклама
+7 (383) 347-06-78, 347-10-50
reclame@support.sibnet.ru
Техподдержка
Отправить сообщение:
help.sibnet.ru
Вакансии
Отправить резюме:
job@sibnet.ru
Правила цитирования
Правила комментирования
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Редакция
+7 (383) 347-86-84
info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Алдонина О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
18+