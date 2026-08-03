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Cклад Wildberries под Владимиром загорелся после атаки дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Учения МЧС
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, есть разрушения и пожар.

«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — написал Авдеев в канале в «Макс».

Wildberries подтвердила атаку на логистический объект. По данным компании, предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Центре Wildberries «Владимир — Воршинское» во Владимировской области открылся в декабре 2024 года, его площадь составила 58,5 тысячи квадратных метров. Строительство планировалось завершить в 2026 году, увеличив общую площадь центра до 175 тысяч квадратных метров.

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