НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские дроны атаковали склад Wildberries еще в одном регионе

Источник:
Sibnet.ru
346 2
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Фото: © t.me/kimtatyana2024

Возгорание произошло после атаки украинских дронов на логистический объект в Самарской области, сообщила пресс-служба компании RWB, которая управляет Wildberries.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов теперь осуществляются на других объектах.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала удары по инфраструктуре маркетплейса атакой на мирных граждан, причем не только на россиян, уточнила она. Ким напомнила, что в экосистеме компании ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.

Группа RWB вакантных складских помещений в Казахстане, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, маркетплейс может занять все доступные в Казахстане склады.

Еще по теме
Самодельная бомба взорвалась в центре Москвы
Атаки БПЛА сегодня: сбит 371 дрон над 11 регионами России
Украинские беспилотники поразили склад Wildberries в Волгограде
Атаки БПЛА сегодня: сбиты 258 дронов над 10 регионами России
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Самое обсуждаемое
24
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Трамп призвал Зеленского остановить боевые действия
16
Подсчитаны реальные потери ВСУ
12
Россия начала покупать африканский бензин