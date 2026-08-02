Украинские дроны атаковали склад Wildberries еще в одном регионе

Возгорание произошло после атаки украинских дронов на логистический объект в Самарской области, сообщила пресс-служба компании RWB, которая управляет Wildberries.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов теперь осуществляются на других объектах.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала удары по инфраструктуре маркетплейса атакой на мирных граждан, причем не только на россиян, уточнила она. Ким напомнила, что в экосистеме компании ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.



Группа RWB вакантных складских помещений в Казахстане, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, маркетплейс может занять все доступные в Казахстане склады.