Самодельная бомба взорвалась в центре Москвы

Три человека погибли и более 20 пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, сказано в сообщении.

По данным НАК, погибли «охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести».

В НАК добавили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Пресс-служба столичного управления МВД РФ сообщила, что взрыв произошел около летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади в центре Москвы.