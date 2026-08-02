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Самодельная бомба взорвалась в центре Москвы

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три человека погибли и более 20 пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, сказано в сообщении.

По данным НАК, погибли «охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести».

В НАК добавили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба столичного управления МВД РФ сообщила, что взрыв произошел около летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади в центре Москвы.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...