Маск отказался встречаться с Зеленским

Предприниматель Илон Маск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в США.

Зеленский хотел добиться от Илона Маска разрешения для ВСУ использовать разведывательные данные со спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX, при ударах по целям на территории России, пишет Atlantic.

Сейчас Starlink позволяет использовать свои спутники для разведки лишь на территории Украины и регионов, которые Киев считает своими. На территории России терминалы Starlink автоматически блокируются.

Зеленский также просил президента США Дональда Трампа повлиять на позицию Маска по этому вопросу. Однако миллиардер не стал встречаться с Зеленским, хотя Трамп пообещал поговорить с Маском.