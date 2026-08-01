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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск отказался встречаться с Зеленским

Источник:
Atlantic
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Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Предприниматель Илон Маск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в США.

Зеленский хотел добиться от Илона Маска разрешения для ВСУ использовать разведывательные данные со спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX, при ударах по целям на территории России, пишет Atlantic.

Сейчас Starlink позволяет использовать свои спутники для разведки лишь на территории Украины и регионов, которые Киев считает своими. На территории России терминалы Starlink автоматически блокируются.

Зеленский также просил президента США Дональда Трампа повлиять на позицию Маска по этому вопросу. Однако миллиардер не стал встречаться с Зеленским, хотя Трамп пообещал поговорить с Маском.

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Политика #Мир
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rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.