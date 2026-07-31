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Трамп рассказал о своих планах на Украину

Источник:
Financial Times
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты хотят урегулирования украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times, отвечая на вопрос о передаче ракетных технологий Украине.

«Мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что глава американской администрации якобы уже согласился на передачу технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot Киеву.

«Это (Patriot) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику», — добавил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

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Топ комментариев

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

Uynachalnica

А в чем разница между 5.96 и 133.9? А тут Лерчек судят. Где заявленное Песковым единство?