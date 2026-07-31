Соединенные Штаты хотят урегулирования украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times, отвечая на вопрос о передаче ракетных технологий Украине.

«Мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что глава американской администрации якобы уже согласился на передачу технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot Киеву.

«Это (Patriot) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику», — добавил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.