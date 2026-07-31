Украинские беспилотники поразили склад Wildberries в Волгограде

Логистический объект Wildberries в Волгограде атакован беспилотниками, сообщила пресс-служба компании RWB в пятницу, 31 июля.

На месте возникло возгорание. Работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении компании.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, при налете БПЛА на Волгоград пострадали пять человек. Загорелось предприятие топливно-энергетического комплекса. Были повреждены несколько жилых домов.