Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.
ФСБ и Следственный комитет 29 июля возбудили уголовные дела в отношении Дурова. Его заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск.
Людям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Решение объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.
В частности, сотрудники украинских спецслужб в популярном чат-боте знакомств под видом девушек знакомились с россиянами, просили оплатить им билеты в кино, а позже шантажировали тем, что деньги якобы поступили на счета ВСУ.
Затем людей вербовали для совершения различных диверсий — от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.SIBNET.RU В MAX