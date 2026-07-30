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Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.

ФСБ и Следственный комитет 29 июля возбудили уголовные дела в отношении Дурова. Его заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск.

Людям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Решение объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

В частности, сотрудники украинских спецслужб в популярном чат-боте знакомств под видом девушек знакомились с россиянами, просили оплатить им билеты в кино, а позже шантажировали тем, что деньги якобы поступили на счета ВСУ.

Затем людей вербовали для совершения различных диверсий — от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.

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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает