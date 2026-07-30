Сингулярность черной дыры оказалась трехмерной

Сингулярность внутри черной дыры Шварцшильда — не точка бесконечной плотности, как считалось ранее, а плоская трехмерная поверхность, выяснила международная группа физиков. Статья исследователей опубликована журналом Physical Review D.

Теоретики с 1930-х годов представляли сингулярность невращающейся черной дыры точкой, к которой стягивается все вещество. В 1960-х для вращающихся черных дыр выяснили, что центробежные силы превращают сингулярность в кольцо.

Проведенное физиками моделирование падения в черную дыру объектов показало, что вместо точки получается поверхность. Для объяснения этого эффекта ученые проследили траектории двух наблюдателей, падающих в одну черную дыру с противоположных сторон

Если сингулярность — точка, оба должны оказаться в одном и том же месте. Однако искривленное пространство-время не позволяет любому сигналу перемещаться между падающими наблюдателями, поэтому они никогда не смогут узнать о судьбе друг друга.

Из этого следует, что они не могут сойтись в одной точке пространства-времени. Противоречие исчезает, если сингулярность — плоская трехмерная пространственно-подобная поверхность, которую каждый наблюдатель достигает в своей точке.

Исследователи отмечают, что если сингулярность Шварцшильда — поверхность, а не точка, требуется пересмотреть ряд математических подходов к созданию теории квантовой гравитации, которая объединяет общую относительность с квантовой механикой.