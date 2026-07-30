Трамп призвал Зеленского остановить боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия против России, заявил американский лидер Дональд Трамп, рассказывая о встрече в Белом доме с главой киевского режима.

«Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите войну". 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце», — сказал Трамп на встрече с журналистами, которая транслировалась в соцсетях.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась во вторник, 28 июля. Она продлилась менее часа. Президент Украины сообщил, что он просил у США ракеты для ПВО.

Сразу после завершения часовой беседы с Зеленским Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Затем лидеры отправились на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом.

По мнению газеты The New York Times, Трамп, жаждущий дипломатической победы, захотел возобновить мирные переговоры на украинском треке на фоне неспособности добиться прочного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.