Луна оказалась естественным детектором гравитационных волн

Внутреннее строение Луны позволяет усиливать отклик на низкочастотные гравитационные волны, выяснили китайские ученые. Статья исследователей опубликована Physical Review Letters.

Специалисты создали первую детальную цифровую модель внутреннего строения Луны, которая учитывает неоднородное распределение пород, глубокие кратеры и различную толщину лунной коры. Прежние модели были основаны на упрощенных сферических моделях.

Расчеты показали, что проходящие через Луну гравитационные волны вызывают едва заметные деформации ее поверхности и недр. Эти изменения сопровождаются слабыми сейсмическими колебаниями, благодаря чему естественный спутник Земли может регистрировать такие сигналы.

Моделирование показало, что в районах с наиболее толстой корой отклик на волны в диапазоне частот от 0,01 до 1 Гц увеличивается примерно на 10%. При частоте около 0,1 Гц в отдельных областях усиление превышает десятикратный уровень за счёт взаимодействия гармоник.

Данный диапазон частот остается недоступным для действующих наземных гравитационно-волновых обсерваторий. При этом именно он представляет интерес для изучения слияний черных дыр средней массы и процессов, происходивших на ранних этапах существования Вселенной.

Планируется, что китайская миссия «Чанъэ-7» доставит на южный полюс Луны широкополосный сейсмометр, который позволит оценить уровень фонового шума и проверить возможность проведения будущих экспериментов по регистрации гравитационных волн.