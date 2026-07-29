Определены самые богатые кандидаты в депутаты Госдумы

Бывший председатель совета директоров «Новатэка» Леонид Симановский (партия «Единая Россия») стал самым богатым кандидатом в депутаты Государственной Думы девятого созыва, следует из опубликованных ЦИК сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от пяти парламентских партий.

Симановский задекларировал 5,96 миллиарда рублей. Источники дохода — зарплата депутата, пенсия, доход от вкладов в нескольких банках, дивиденды от инвестиционной компании «Левит» (владеет долей в размере около 21,7%), приводит Forbes сведения ЦИК.

Симановский занимает 89-е место в рейтинге Forbes c состоянием 1,7 миллиарда долларов (133,9 миллиарда рублей). В Госдуме восьмого созыва занимал был первым зампредом комитета по бюджету и налогам.

На втором месте — основатель компании Faberlic и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он задекларировал 1,4 миллиарда рублей. Согласно декларации, недвижимости или автомобилей у него в собственности нет.

Третье место занимает депутат госсовета Татарстана Иван Егоров (ЕР). Его задекларированный доход — 673,8 миллиона рублей. Сразу за ним — вице-премьер Виталий Савельев (ЕР), задекларировавший 477,5 миллиона рублей.

Крупный ростовский предприниматель, владелец компании ООО «Гурмангрупп» Вадим Колесник (партия «Новые люди) занимает пятое место с задекларированным доходом в 467,2 миллиона рублей.

В десятке богатейших кандидатов в депутаты нет представителей КПРФ. Наибольшие доходы среди коммунистов задекларировал секретарь московского партийного отделения Александр Ищенко — 171,4 миллиона рублей. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал 32,4 миллиона рублей.